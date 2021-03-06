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Чем грозит Украине энергетическая изоляция
06.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Украинский министр Витренко заявил, что в будущем году страна окончательно изолирует свою энергосистему от белорусской и российской. Это сделает невозможными перетоки энергии в случае форс-мажора, как это было в начале февраля. Тогда во время сильных морозов Беларусь спасла украинскую энергосистему от массового блэкаута - там уже приступали к веерным отключениям потребителей. В феврале наша страна дала возможность соседям импортировать 500 мегаватт электричества. В случае изоляции украинской энергосистемы подобная помощь станет невозможной. А цена киловатта в случае импорта из Европы вырастет для украинцев в разы. С начала года у соседей уже отмечен рост на десятки процентов тарифов на газ, электричество, тепло, что привело к массовым протестам и резкому обнищанию населения.
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