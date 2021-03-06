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Полиция рассеяла отдыхающих парижан
07.03.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПрефектура Парижа провела операцию по вытеснению отдыхающих с набережной Сены. Парижане массово нарушали социальную дистанцию - сотни полицейских с помощью технических средств восстанавливали порядок.
Во Франции наблюдается рост числа заражений COVID. Правительство объявило 23 департамента, включая столичный, зонами риска. В большинстве таких зон введены "карантины выходного дня". В Париже пока лишь закрыли крупные торговые центры и пресекают массовые скопления людей.
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Префектура Парижа провела операцию по вытеснению отдыхающих с набережной Сены. Парижане массово нарушали социальную дистанцию - сотни полицейских с помощью...
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