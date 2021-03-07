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Скандал с вакцинацией в Украине

07.03.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Украине вакцинация спровоцировала громкий скандал: сначала гражданам запретили даже думать о российском препарате и объявили медицинский прививочный туризм правонарушением. Затем  несколько раз проваливали начало вакцинации. Наконец, в страну привезли препарат "Ковишильд", который, по общему мнению может быть просто опасен. Эксперты уверены, что это  демонстрация властями вызывающего равнодушия к собственному народу.

Александр Качный, народный депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь": "Он не получил сертификат, который позволяет нам убедиться, как производилась, в каком качестве находится эта продукция и какая у него иммунобиологическая процентность, эффективность. Нам говорит чистую неправду Степанов (министр здравоохранения), что это AstraZeneca, которая производится в Индии. Неправда. Это абсолютно не касается ни бренда, ни составляющей внутри этого продукта, поэтому AstraZeneca не несет никакой ответственности за последствия, которые будут после этой вакцины.

Мы приняли в Верховном совете, кроме ОПЗЖ, проголосовали почти все фракции, который позволяет сейчас без всякого доказания, последствия для чиновника вколоть любую вакцину украинскому народу и не получить никакой ответственности.

У нас есть 902 постанова Кабмина, которая говорит о критериях качества и безопасности медицинского продукта, который может быть употреблен на рынке Украины. Полностью нарушена вся эта постанова 902 при получении этой вакцины".

 
 
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В Украине вакцинация спровоцировала громкий скандал: сначала гражданам запретили даже думать о российском препарате и объявили медицинский прививочный туризм...
 
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