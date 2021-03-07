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Скандал с вакцинацией в Украине
07.03.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Украине вакцинация спровоцировала громкий скандал: сначала гражданам запретили даже думать о российском препарате и объявили медицинский прививочный туризм правонарушением. Затем несколько раз проваливали начало вакцинации. Наконец, в страну привезли препарат "Ковишильд", который, по общему мнению может быть просто опасен. Эксперты уверены, что это демонстрация властями вызывающего равнодушия к собственному народу.
Александр Качный, народный депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь": "Он не получил сертификат, который позволяет нам убедиться, как производилась, в каком качестве находится эта продукция и какая у него иммунобиологическая процентность, эффективность. Нам говорит чистую неправду Степанов (министр здравоохранения), что это AstraZeneca, которая производится в Индии. Неправда. Это абсолютно не касается ни бренда, ни составляющей внутри этого продукта, поэтому AstraZeneca не несет никакой ответственности за последствия, которые будут после этой вакцины.
Мы приняли в Верховном совете, кроме ОПЗЖ, проголосовали почти все фракции, который позволяет сейчас без всякого доказания, последствия для чиновника вколоть любую вакцину украинскому народу и не получить никакой ответственности.
У нас есть 902 постанова Кабмина, которая говорит о критериях качества и безопасности медицинского продукта, который может быть употреблен на рынке Украины. Полностью нарушена вся эта постанова 902 при получении этой вакцины".
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В Украине вакцинация спровоцировала громкий скандал: сначала гражданам запретили даже думать о российском препарате и объявили медицинский прививочный туризм...
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