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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Скандал с вакцинацией в Украине В Украине вакцинация спровоцировала громкий скандал: сначала гражданам запретили даже думать о российском препарате и объявили медицинский прививочный туризм...

В Украине вакцинация спровоцировала громкий скандал: сначала гражданам запретили даже думать о российском препарате и объявили медицинский прививочный туризм правонарушением. Затем несколько раз проваливали начало вакцинации. Наконец, в страну привезли препарат "Ковишильд", который, по общему мнению может быть просто опасен. Эксперты уверены, что это демонстрация властями вызывающего равнодушия к собственному народу.