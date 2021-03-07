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Слезоточивый газ к 8 Марта: полиция Швейцарии "поздравила" феминисток
07.03.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Цюрихе в преддверии Международного женского дня феминистски вышли на манифестацию. Гендер митингующих полицейских не смутил. Для разгона несанкционированной акции правоохранители использовали слезоточивый газ. Начались задержания.
Толпа попыталась отбить одну задержанную от полиции. В результате стражи порядка снова применили слезоточивый газ.
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В Цюрихе в преддверии Международного женского дня феминистски вышли на манифестацию. Гендер митингующих полицейских не смутил. Для разгона несанкционированной...
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