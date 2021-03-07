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Президент Парагвая распускает правительство
07.03.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Парагвае массовые протесты без жертв не обошлись. В ходе противостояния с полицией 1 человек погиб, более 20 пострадали. Участники акций обвиняют правительство в коррупции, нехватке лекарств, отсутствии эффективных мер по борьбе с пандемией и вызванным ей экономическим кризисом. Чтобы успокоить народ, президент Парагвая попросил сегодня всех министров подать в отставку и пообещал существенные перестановки в правительстве.
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В Парагвае массовые протесты без жертв не обошлись. В ходе противостояния с полицией 1 человек погиб, более 20 пострадали. Участники акций обвиняют правительство в...
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