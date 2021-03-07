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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты не утихают в Барселоне В Барселоне не утихают акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, которого приговорили к 9 месяцам лишения свободы за прославление терроризма и оскорбление...

В Барселоне не утихают акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, которого приговорили к 9 месяцам лишения свободы за прославление терроризма и оскорбление королевского дома.На этот раз обошлось без жертв. Силовикам удалось достаточно быстро изолировать зачинщиков, среди которых оказались и мародеры. К массовым протестам в поддержку рэпера примыкают и активисты радикальных движений, добивающихся независимости Каталонии.