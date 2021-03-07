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Протесты не утихают в Барселоне
07.03.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Барселоне не утихают акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, которого приговорили к 9 месяцам лишения свободы за прославление терроризма и оскорбление королевского дома.
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В Барселоне не утихают акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, которого приговорили к 9 месяцам лишения свободы за прославление терроризма и оскорбление...
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