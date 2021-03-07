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Устали от локдауна

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коррупционный скандал в Германии Громкий коррупционный скандал в Германии. Заместитель председателя парламентской фракции Союза в Бундестаге Георг Нюсслайн крупно заработал на защитных масках:...

Громкий коррупционный скандал в Германии. Заместитель председателя парламентской фракции Союза в Бундестаге Георг Нюсслайн крупно заработал на защитных масках: заказывал их у определенных поставщиков. По информации BILD, речь идет о сумме более 600 тысяч евро, которые не облагались налогом. Заказы проводились для федерального правительства и правительства земли Бавария. Прокуратура Мюнхена подтвердила, что доказательства состава преступления были найдены в общей сложности по 13 объектам. Для начала с Нюсслайна сняли депутатскую неприкосновенность. А сегодня стало известно, что фигурант дела уходит из большой политики. Теперь ему грозит уголовная ответственность.Тем временем рядовых европейцев беспокоят безработица и нехватка средств, к чему приводят новые ограничительные меры, вводимые правительствами.В процесс вмешалась полиция, ведь большинство манифестантов были без обязательных масок.