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В Мьянме хоронят погибших демонстрантов
07.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Мьянме хоронят погибших в ходе столкновений с военными.
Несмотря на это, манифестанты продолжают выстраивать баррикады в центре крупнейшего города страны Янгона.
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В Мьянме хоронят погибших в ходе столкновений с военными. Противостояние армии и общества, начавшееся после февральского военного переворота, резко...
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