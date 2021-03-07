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В Мьянме хоронят погибших демонстрантов

07.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Мьянме хоронят погибших в ходе столкновений с военными.

Противостояние армии и общества, начавшееся после февральского военного переворота, резко обострилось. Силы безопасности уже не ограничиваются применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль - теперь по митингующим стреляют и боевыми патронами. Самым кровавым днем после ареста избранного руководства страны стала среда, когда в ходе столкновений демонстрантов с силами безопасности погибли более 50 человек.

Несмотря на это, манифестанты продолжают выстраивать баррикады в центре крупнейшего города страны Янгона.

 
 
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В Мьянме хоронят погибших в ходе столкновений с военными. Противостояние армии и общества, начавшееся после февральского военного переворота, резко...
 
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