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В Мьянме хоронят погибших в ходе столкновений с военными.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Мьянме хоронят погибших демонстрантов В Мьянме хоронят погибших в ходе столкновений с военными. Противостояние армии и общества, начавшееся после февральского военного переворота, резко...

Противостояние армии и общества, начавшееся после февральского военного переворота, резко обострилось. Силы безопасности уже не ограничиваются применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль - теперь по митингующим стреляют и боевыми патронами. Самым кровавым днем после ареста избранного руководства страны стала среда, когда в ходе столкновений демонстрантов с силами безопасности погибли более 50 человек.Несмотря на это, манифестанты продолжают выстраивать баррикады в центре крупнейшего города страны Янгона.