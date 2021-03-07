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В США на горизонте вновь появился подзабытый Трамп
07.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Он предстал перед своими сторонниками впервые после того, как покинул Белый дом. К слову, сцена, с которой бывший лидер произнес речь на недавней консервативной конференции политических действий, формой напоминала руну Одал, которая исторически использовалась как отличительный нацистский знак.
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Он предстал перед своими сторонниками впервые после того, как покинул Белый дом. К слову, сцена, с которой бывший лидер произнес речь на недавней консервативной...
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