В США на горизонте вновь появился подзабытый Трамп

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Он предстал перед своими сторонниками впервые после того, как покинул Белый дом. К слову, сцена, с которой бывший лидер произнес речь на недавней консервативной конференции политических действий, формой напоминала руну Одал, которая исторически использовалась как отличительный нацистский знак.



От речи Трампа ждали сенсаций, и без них не обошлось. Экс-президент допускает, что поборется за власть снова в 2024 году. Он до сих пор не признал поражение и уверен, что кресла Белого дома лишился из-за электоральных манипуляций соперника. Трамп объявил, что Байден ведет страну к катастрофе.



Вернуть гражданам веру в выборы сможет лишь электоральная реформа, настаивает Трамп. По его мнению, необходимо отменить почтовое голосование и учет голосов после дня выборов.



Следует усилить контроль за деятельностью избиркомов на местах. Трамп, вопреки ожиданиям, не намерен создавать свое движение и будет бороться за власть в качестве представителя Республиканской партии.