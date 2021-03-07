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В США на горизонте вновь появился подзабытый Трамп

07.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Он предстал перед своими сторонниками впервые после того, как покинул Белый дом. К слову, сцена, с которой бывший лидер произнес речь на недавней консервативной конференции политических действий, формой напоминала руну Одал, которая исторически использовалась как отличительный нацистский знак. 

От речи Трампа ждали сенсаций, и без них не обошлось. Экс-президент допускает, что поборется за власть снова в 2024 году. Он до сих пор не признал поражение и уверен, что кресла Белого дома лишился из-за электоральных манипуляций соперника. Трамп объявил, что Байден ведет страну к катастрофе.

Вернуть гражданам веру в выборы сможет лишь электоральная реформа, настаивает Трамп. По его мнению, необходимо отменить почтовое голосование и учет голосов после дня выборов.

Следует усилить контроль за деятельностью избиркомов на местах. Трамп, вопреки ожиданиям, не намерен создавать свое движение и будет бороться за власть в качестве представителя Республиканской партии.

 
 
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Он предстал перед своими сторонниками впервые после того, как покинул Белый дом. К слову, сцена, с которой бывший лидер произнес речь на недавней консервативной...
 
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