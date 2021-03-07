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В Швейцарии на референдум вынесли запрет на ношение паранджи и балаклав. Как проголосовали?

08.03.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Конституцию Швейцарии будут внесены поправки, позволяющие ввести запрет на ношение скрывающей лицо одежды. Таковы обнародованные швейцарской телерадиовещательной корпорацией SFR и онлайн-изданием Tagesanzeiger предварительные результаты референдума, прошедшего в стране в воскресенье, 7 марта. Согласно окончательным данным, за введение ограничений проголосовали около 51,21 жителей Швейцарии, против — 48,7. В голосовании участвовали 51,4 процента граждан страны.


Фото: Reuters

Запрет коснется не только традиционной одежды мусульманских женщин — никаба и паранджи, но и балаклав, которые носят, например, футбольные фанаты и некоторые участники демонстраций.

Судя по результатам референдума, наибольшее число противников сокрытия лица проживают в кантонах Юра, Тичино и Швиц. Противники запрета паранджи оказались в большинстве в кантонах Берн, Женева, Цюрих и некоторых других.

Кроме того, на референдуме швейцарцы отвергли планы правительства ввести электронное удостоверение личности (e-ID). Против высказались 65,36 процента участников голосования.

Дискуссия о политическом исламе в Швейцарии

Предложение ввести запрет на соответствующие виды одежды вызвало в Швейцарии бурную дискуссию о политическом исламе и правах мусульманок.

Так, женский совет Конференции католических епископов Швейцарии, исламские объединения и некоторые политики-феминистки заявили, что запрет на ношение никаба поставит под угрозу свободу вероисповедания.

В свою очередь, депутат Национального совета парламента Швейцарии, представляющий правое крыло национал-консервативной «Швейцарской народной партии», Вальтер Вобман в интервью DW незадолго до проведения референдума прокомментировал возможное изменение законодательства так: «Подавлению женщины, обесцениванию ее личности нет места в нашем обществе, поэтому мы и выступили с такой инициативой. В нашем обществе показывают лицо. Это признак нашего свободного, демократического общественного порядка».

Мусульмане в Швейцарии

В Швейцарии в 2009 году запретили сооружение новых минаретов в 300 мечетях страны. В стране с 8,6 млн жителей, 450 тысяч из которых исповедуют ислам, существует лишь 4 минарета. Полицейское ведомство Швейцарии в 2017 году установило около 90 человек, которые радикализировались и выехали из страны, чтобы присоединиться к террористической организации «Исламское государство» или другим радикальным исламским организациям.

 
 
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В Конституцию Швейцарии будут внесены поправки, позволяющие ввести запрет на ношение скрывающей лицо одежды.
 
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