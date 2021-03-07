В Штатах после выборов вновь заговорили о приходе нового маккартизма

Источник материала: БT

Старый, ламповый начала 50-х, его помнят, наверное, всею. Он знаменит массовыми увольнениями инакомыслящих, посадками деятелей левых убеждений, газетными кампаниями по оплевыванию и затаптыванию. В прошлом году в Соединенных Штатах родилось то, что сейчас развернулось в полную мощь - так называемая культура отмены. Это неброское название носит репрессивный механизм невероятного размаха.

Олег Романов с конкретными примерами продолжит тему американских нравов.





Сам термин "культура отмены" для нашего уха звучит как безобидная бессмыслица: не выглядит это ни зловещим, ни грозным, ни даже серьезным. Но вот как "культурно отменяют" в Штатах: сенатор Майк Ширки короткими перебежками перебирается из офиса в машину, из машины - в жилище, из родного дома - в аэропорт. Едва он покидает зону, куда закрыт доступ посторонним, его тут же окружают беснующиеся пикетчики: сенатору остается только надеяться, что среди них нет нового Джона Уилкса Бута с пистолетом, решившего избавить мир от Майка Ширки. А что, и такое теперь бывает: вон, в Портленде трамписта убили за кепку "Сделаем Америку великой", и убийца был уверен, что спасает мир от страшной угрозы.

Что совершил Майк Ширки? Политик из Мичигана всего лишь высказал в частной беседе подозрение, что январский штурм Капитолия организовало ФБР. Но ни один тет-а-тет в наши времена не бывает достаточно укромен: Ширки подслушали и теперь предают гражданской казни. Его счастье, что сенатора невозможно уволить или посадить, в противном бы случае ему несдобровать. Причем тут "культура отмены" проявилась в самой мягкой из своих разновидностей. Если искать точный аналог этому явлению, то вспоминается греческий остракизм - голосование остраконами, кусочками глиняных амфор, по итогам которого человека изгоняли из города практически на верную смерть.

Сегодня отменить могут любого и повод для этого выбирают случайным образом: достаточно быть чуть менее восторженным либералом, чем окружающие. Вот в разгар летних бунтов публикуется в "Нью-Йорк Таймс" статья, в которой некий сенатор задается вопросом: а не ввести ли нам в пылающие города армию? После этого автора отлучают от демократических СМИ, а редактор газеты Джеймс Беннет становится жертвой "культуры отмены" - его увольняют с волчьим билетом.

Когда знаешь об этом, репортажи Си-эн-эн, где корреспондент на фоне пылающих улиц рассказывает о "преимущественно мирных протестах", совсем не удивляют: чтобы избежать "культурной отмены", недостаточно простой лояльности господствующей идеологии - надо быть восторженнее самых восторженных. Доктрина, в соответствии с которой американцы разделились на правильных и (как бы это помягче сказать) заблуждающихся, победившими демократами уже вполне официально провозглашена.

Элисс Слоткин, сенатор-демократ (Мичиган): "Могу ответственно заявить, что бунт 6 января - это событие, которое положило конец 20-летней эпохе, которая началась после терактов 11 сентября. Величайшей угрозой для нашей страны перестали быть зарубежные террористы. Теперь главная опасность в расколе самой американской нации".

Сама история со штурмом стала лакмусовой бумажкой. Вторгаться в Капитолий с хулиганской лихостью - это почти американский спорт: даже Байден хвастался, что в молодости тайком пробрался в здание конгресса и был наказан за это штрафом. На нынешних его последователей уже написаны 100 тысяч доносов, и отделаться штрафом им точно не светит. Чем больше времени с 6 января утекает, тем чудовищнее становится это преступление.



Йогананда Питтман, начальник полиции Капитолия: "Мы знаем, что 6 января члены вооруженных групп имели целью взорвать здание Капитолия и убить как можно больше конгрессменов. Для этих целей был составлен заговор, над раскрытием которого мы совместно с полицией Вашингтона работаем".



Неверие в дьявольский штурм - лишь одно из чудовищных преступлений, за которые человека покарают "культурной отменой". Есть еще неверие в критическую расовую теорию. Она гласит, что вся история белых есть сплошное преступление, и каждый, кого бог наказал светлой пигментацией кожи, несет на себе печать этого первородного греха.

Крупные компании предлагают сотрудникам "быть менее белыми" - не угнетать, доверять другим, избавиться от невежества и высокомерия. "Менее белой" должны стать музыка и математика - ведь и ту, и другую творили по преимуществу представители европеоидной расы.

В американских университетах еще до выборов травили трампистов - их даже увольняли. Теперь, когда сторонники бывшего президента ушли в подполье, покаяния и отмежевания от расизма требуют от профессуры, которая позволяет себе изучать не то и не так. Из Мичиганского университета уволен вице-президент исследовательского департамента физик Стивен Сю - он обсчитывал геномы разных человеческих рас. Запрет на профессию или мнение стали делом совершенно обычным: снимаются с публикации расистские статьи по химии, астрономии, психологии - где только там находят расизм?



Провинившихся авторов увольняют или отправляют каяться. Одна из лидеров молодых демократов в конгрессе Александрия Окасио-Кортес предложила создать лагеря перевоспитания: неправильное мнение - оно ж фактически болезнь, которую надо лечить трудом, изоляцией от общества, правильной тюремной диетой. Эта идея вызвала у республиканцев панику.

Леон Вайнштейн, писатель, блогер: "Сегодняшний день забил ржавые гвозди в гроб идеи "сделаем Америку снова великой». Теперь всех, кто выступал за Трампа, кто давал деньги республиканцам, будут посещать полицейские с правом отправки в лагеря по перевоспитанию".



В защиту демократов надо сказать, что лагеря перевоспитания - дело отдаленного будущего. Да и зачем они, если "культура отмены" вполне обходится без наручников, карцеров, решеток - одной только мобилизацией общественного мнения.

Так вот недавно за недостаточное благомыслие была уволена актриса Джина Карано, сыгравшая в "Мандалорце": она сравнила республиканцев в современной Америке с европейскими евреями 30-х, которых травили собственные соседи. Карано изгнана из профессии, но преследования-то и травля существуют.



Скотт Пикетт, владелец оружейного магазина: "Я очень обеспокоен тем, что происходит в стране. Если все будет идти, как идет, нам не миновать гражданской войны".



"Все идет наперекосяк. С каждым днем дела обстоят все хуже и хуже. Тут просто рукой подать до гражданской войны! Мне она кажется очень вероятной".



"Если половина страны решает резать демократов, я, знаете ли, не хочу стать безропотной жертвой. Никогда не думал, что такое может случиться, но после этих выборов я уже готов ко всему. В том числе к погромам".



Вся эта гремучая смесь нетерпимости, желания переустроить мир, истребить расизм и сокрушить устои цивилизации еще не оформилась окончательно: идеология, которая пока формируется, получила название "вокеизм" - с позволения сказать,"пробуждизм", хотя по-русски это звучит ужасно. Как всякая молодая доктрина, вокеизм еще не приобрел научность и строгость, но уже вполне тоталитарен: для победившей фракции американского политического класса это инструмент политической борьбы. И направлен он не против расизма, несправедливости, неравенства, но против соперников в борьбе за власть: потери же среди профессуры, журналистов, актрис, урон науке и искусству - это так только, сопутствующий ущерб, без которого войны не бывает.