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В Австрии изучают обстоятельства смерти женщины после прививки вакциной AstraZeneca

08.03.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

После прививки одна 49-летняя женщина умерла, у второй 35-летней женщины развилась тромбоэмолия легочной артерии, но она уже идет на поправку.

В целях безопасности оставшиеся 6 000 доз вакцины из этой партии применяться не будут. Сейчас эксперты выясняют, есть ли связь между этими двумя инцидентами и вакцинацией.

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После прививки одна 49-летняя женщина умерла, у второй 35-летней женщины развилась тромбоэмолия легочной артерии, но она уже идет на поправку. В целях безопасности...
 
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