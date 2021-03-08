Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Австрии изучают обстоятельства смерти женщины после прививки вакциной AstraZeneca После прививки одна 49-летняя женщина умерла, у второй 35-летней женщины развилась тромбоэмолия легочной артерии, но она уже идет на поправку. В целях безопасности...

После прививки одна 49-летняя женщина умерла, у второй 35-летней женщины развилась тромбоэмолия легочной артерии, но она уже идет на поправку.В целях безопасности оставшиеся 6 000 доз вакцины из этой партии применяться не будут. Сейчас эксперты выясняют, есть ли связь между этими двумя инцидентами и вакцинацией.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите