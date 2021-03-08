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В Австрии изучают обстоятельства смерти женщины после прививки вакциной AstraZeneca
08.03.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПосле прививки одна 49-летняя женщина умерла, у второй 35-летней женщины развилась тромбоэмолия легочной артерии, но она уже идет на поправку.
В целях безопасности оставшиеся 6 000 доз вакцины из этой партии применяться не будут. Сейчас эксперты выясняют, есть ли связь между этими двумя инцидентами и вакцинацией.
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После прививки одна 49-летняя женщина умерла, у второй 35-летней женщины развилась тромбоэмолия легочной артерии, но она уже идет на поправку. В целях безопасности...
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