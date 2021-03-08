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Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа по итогам выборов

08.03.2021 20:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Верховный суд США отклонил в понедельник последнюю апелляцию бывшего президента Дональда Трампа по поводу пересмотра результатов прошедших в стране в ноябре прошлого года выборов, на которых он проиграл нынешнему главе государства Джо Байдену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.


Фото: Flickr / The White House

Верховная инстанция отклонила апелляцию, касавшуюся пересчета голосов в штате Висконсин, где Трамп получил примерно на 20 тысяч голосов меньше, чем Байден. Это была последняя из трех апелляций по итогам выборов, поданных Трампом в конце своего президентского срока. Судьи отвергли ее без дополнительных пояснений.

До этого, 22 февраля, суд отклонил еще две аналогичные апелляции Трампа, одна из которых также касалась Висконсина, а другая — итогов выборов в штате Пенсильвания.

Ранее Верховный суд отклонил поддержанный действующим президентом иск генпрокурора штата Техас Кена Пакстона с просьбой признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. По мнению истца, в этих колеблющихся штатах, за которые шла ожесточенная борьба между Трампом и Байденом, не соблюдали нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте.

Трамп и его сторонники после выборов многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканца не имели успеха, иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена.

 
 
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Она касалась пересчета голосов в штате Висконсин.
 
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