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В Швеции электричка врезалась в пассажирский автобус

08.03.2021 20:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупная железнодорожная авария произошла 8 марта в Гётеборге на юго-западе Швеции, сообщает Euronews.

Авария произошла в 07.39 по местному времени на железнодорожном переезде между деревнями Лилльхаген и Гуннесторп. Электричка врезалась в пассажирский автобус, который не смогли вовремя убрать с переезда. Людей в салоне автобуса не было.

От столкновения пострадали три пассажира поезда (всего в нем находилось около 50 человек).

«Три человека сами посетили медицинский центр с легкими травмами», — говорится в заявлении шведской полиции.

 
 
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