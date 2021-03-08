В Швеции электричка врезалась в пассажирский автобус

Источник материала: Tut.by

Крупная железнодорожная авария произошла 8 марта в Гётеборге на юго-западе Швеции, сообщает Euronews.

Авария произошла в 07.39 по местному времени на железнодорожном переезде между деревнями Лилльхаген и Гуннесторп. Электричка врезалась в пассажирский автобус, который не смогли вовремя убрать с переезда. Людей в салоне автобуса не было.

От столкновения пострадали три пассажира поезда (всего в нем находилось около 50 человек).

«Три человека сами посетили медицинский центр с легкими травмами», — говорится в заявлении шведской полиции.