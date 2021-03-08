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В Швеции электричка врезалась в пассажирский автобус
08.03.2021 20:51 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крупная железнодорожная авария произошла 8 марта в Гётеборге на юго-западе Швеции,
Авария произошла в 07.39 по местному времени на железнодорожном переезде между деревнями Лилльхаген и Гуннесторп. Электричка врезалась в пассажирский автобус, который не смогли вовремя убрать с переезда. Людей в салоне автобуса не было.
От столкновения пострадали три пассажира поезда (всего в нем находилось около 50 человек).
«Три человека сами посетили медицинский центр с легкими травмами», — говорится в заявлении шведской полиции.
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Пострадали трое пассажиров поезда.
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