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Женские марши в День 8 Марта

08.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на карантинные ограничения,  тысячи девушек в разных странах вышли на улицы. 

На женских маршах в Алжире протестующие требовали свободы, демократии, прозрачности правительства и прекращения коррупции

В Маниле женщины разбивали пиньяту, которая символизировала рост безработицы, бедности и нарушения прав человека во время пандемии. Более 50 протестных акций сегодня провело феминистское движение Андалусии. Женщины вышли против серьезной разницы в зарплатах, ненадежных условий труда и усиления политики ультраправых, которые отрицают гендерное неравенство в стране. В Лериде было приостановлено производство труб.  Работницы завода заблокировали въезд на территорию предприятия.
По данным Европейского института гендерного неравенства,  более 2 миллионов женщин ЕС лишились работы в прошлом году из-за сокращений, вызванных экономическим кризисом на фоне пандемии.

 
 
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Несмотря на карантинные ограничения,  тысячи девушек в разных странах вышли на улицы.  На женских маршах в Алжире протестующие требовали свободы, демократии,...
 
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