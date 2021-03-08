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На женских маршах в Алжире протестующие требовали свободы, демократии, прозрачности правительства и прекращения коррупции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женские марши в День 8 Марта Несмотря на карантинные ограничения, тысячи девушек в разных странах вышли на улицы. На женских маршах в Алжире протестующие требовали свободы, демократии,...

Несмотря на карантинные ограничения, тысячи девушек в разных странах вышли на улицы.В Маниле женщины разбивали пиньяту, которая символизировала рост безработицы, бедности и нарушения прав человека во время пандемии. Более 50 протестных акций сегодня провело феминистское движение Андалусии. Женщины вышли против серьезной разницы в зарплатах, ненадежных условий труда и усиления политики ультраправых, которые отрицают гендерное неравенство в стране. В Лериде было приостановлено производство труб. Работницы завода заблокировали въезд на территорию предприятия.По данным Европейского института гендерного неравенства, более 2 миллионов женщин ЕС лишились работы в прошлом году из-за сокращений, вызванных экономическим кризисом на фоне пандемии.