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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты в Сенегале снова вылились в столкновения Многотысячные акции протеста вновь в Сенегале. Демонстранты - против ареста лидера популистской оппозиционной партии. Накануне политика выпустили из-под стражи...

Многотысячные акции протеста вновь в Сенегале. Демонстранты - против ареста лидера популистской оппозиционной партии. Накануне политика выпустили из-под стражи под залог. Тем не менее тысячи его сторонников окружили здание суда и вступили в стычки с полицией, забросав их камнями. Те в ответ применили слезоточивый газ.В столице страны Дакаре на неделю решено закрыть все учебные заведения.