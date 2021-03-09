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Протесты в Сенегале снова вылились в столкновения
09.03.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМноготысячные акции протеста вновь в Сенегале. Демонстранты - против ареста лидера популистской оппозиционной партии. Накануне политика выпустили из-под стражи под залог. Тем не менее тысячи его сторонников окружили здание суда и вступили в стычки с полицией, забросав их камнями. Те в ответ применили слезоточивый газ.
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Многотысячные акции протеста вновь в Сенегале. Демонстранты - против ареста лидера популистской оппозиционной партии. Накануне политика выпустили из-под стражи...
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