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Протесты в Сенегале снова вылились в столкновения

09.03.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Многотысячные акции протеста вновь в Сенегале. Демонстранты - против ареста лидера популистской оппозиционной партии. Накануне политика выпустили из-под стражи под залог. Тем не менее тысячи его сторонников окружили здание суда и вступили в стычки с полицией, забросав их камнями. Те в ответ применили слезоточивый газ.

Власти Сенегала боятся повторения насилия на улицах, так как оппозиция вновь призывает к ежедневным протестам. В столице страны Дакаре на неделю решено закрыть все учебные заведения.

 
 
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Многотысячные акции протеста вновь в Сенегале. Демонстранты - против ареста лидера популистской оппозиционной партии. Накануне политика выпустили из-под стражи...
 
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