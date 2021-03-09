ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На марше феминисток в Мехико произошли столкновения - пострадали более 80 человек

09.03.2021 12:53 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Более 80 человек получили ранения в результате столкновений с полицией, произошедших 8 марта на марше феминисток в столице Мексики.


Фото: Reuters

В акции приняли участие тысячи жительниц Мехико, протестовавших против дискриминации и высокого уровня насилия по отношению к женщинам. Они прошли маршем к президентскому дворцу. Полиция выставила кордоны по ходу движения марша, оцепив государственные здания.

Наиболее радикально настроенные демонстрантки были вооружены битами и молотками и вступали в столкновения с полицией, пишет The New York Times. Среди прочего они атаковали кордон из полицейских-женщин, облили бензином и подожгли полицейские щиты. В ряде случаев полиция открывала по толпе огонь светошумовыми гранатами, спровоцировав несколько давок.




По данным управления общественной безопасности Мехико, в результате пострадали как минимум 62 полицейских и 19 гражданских лиц. Десять человек доставлены в больницы.


Согласно статистике, в 2020 году в Мексике ежедневно погибали 10 женщин, в основном в результате домашнего насилия. За этот же период в стране зарегистрировано около 16 тысяч изнасилований. По подсчетам журналистов, с 2014 по 2018 год только пять процентов из всех обвинений в сексуальном насилии привели к реальному уголовному наказанию при рассмотрении в судах страны.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В акции приняли участие тысячи жительниц Мехико, протестовавших против дискриминации и высокого уровня насилия по отношению к женщинам. Они прошли маршем к...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Более 80 раненых после протестов женщин в Мексике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by