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На марше феминисток в Мехико произошли столкновения - пострадали более 80 человек
09.03.2021 12:53 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более 80 человек получили ранения в результате столкновений с полицией, произошедших 8 марта на марше феминисток в столице Мексики.
В акции приняли участие тысячи жительниц Мехико, протестовавших против дискриминации и высокого уровня насилия по отношению к женщинам. Они прошли маршем к президентскому дворцу. Полиция выставила кордоны по ходу движения марша, оцепив государственные здания.
Наиболее радикально настроенные демонстрантки были вооружены битами и молотками и вступали в столкновения с полицией,
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Согласно статистике, в 2020 году в Мексике ежедневно погибали 10 женщин, в основном в результате домашнего насилия. За этот же период в стране зарегистрировано около 16 тысяч изнасилований. По подсчетам журналистов, с 2014 по 2018 год только пять процентов из всех обвинений в сексуальном насилии привели к реальному уголовному наказанию при рассмотрении в судах страны.
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В акции приняли участие тысячи жительниц Мехико, протестовавших против дискриминации и высокого уровня насилия по отношению к женщинам. Они прошли маршем к...
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