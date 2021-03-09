На марше феминисток в Мехико произошли столкновения - пострадали более 80 человек

Источник материала: Tut.by

Более 80 человек получили ранения в результате столкновений с полицией, произошедших 8 марта на марше феминисток в столице Мексики.



Фото: Reuters

В акции приняли участие тысячи жительниц Мехико, протестовавших против дискриминации и высокого уровня насилия по отношению к женщинам. Они прошли маршем к президентскому дворцу. Полиция выставила кордоны по ходу движения марша, оцепив государственные здания.

Наиболее радикально настроенные демонстрантки были вооружены битами и молотками и вступали в столкновения с полицией, пишет The New York Times. Среди прочего они атаковали кордон из полицейских-женщин, облили бензином и подожгли полицейские щиты. В ряде случаев полиция открывала по толпе огонь светошумовыми гранатами, спровоцировав несколько давок.













По данным управления общественной безопасности Мехико, в результате пострадали как минимум 62 полицейских и 19 гражданских лиц. Десять человек доставлены в больницы.





Согласно статистике, в 2020 году в Мексике ежедневно погибали 10 женщин, в основном в результате домашнего насилия. За этот же период в стране зарегистрировано около 16 тысяч изнасилований. По подсчетам журналистов, с 2014 по 2018 год только пять процентов из всех обвинений в сексуальном насилии привели к реальному уголовному наказанию при рассмотрении в судах страны.



