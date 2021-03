Собак Байдена выселили из Белого дома за агрессивное поведение

Источник материала: Tut.by

Двух немецких овчарок президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден пришлось отправить из Белого дома обратно в семейный дом Байденов в Делавэре из-за агрессивного поведения одного из псов. Об этом 9 марта сообщает CNN .

По данным источников телеканала, собака по кличке Мэйджор укусила одного из сотрудников службы безопасности. О состоянии жертвы неизвестно, но происшествие посчитали достаточно серьезным, чтобы вернуть обеих собак в Делавэр.

Байден взял Мэйджора из приюта в ноябре 2018 года. Ему три года. По словам сотрудников Белого дома, Мэйджор часто вел себя возбужденно, он прыгал, лаял и пытался напасть на людей.

Вторую собаку зовут Чэмп. Ему 13 лет, и он уже не столь активен в силу возраста.

Собак перевезли в Белый дом в январе через неделю после инаугурации Байдена. По словам его супруги, псам пришлось привыкать к лифту, а также гулять на Южной лужайке Белого дома, где их видели множество людей. Она добавила, что единственным местом, куда запрещено лазить собакам, была мебель, но Мэйджора частенько заставали на диване.

Оба пса уже хорошо известны в Америке. В начале февраля они снялись в социальной рекламе с первой леди, которая призывала людей носить защитные маски, а в декабре они поздравляли американцев с Рождеством.