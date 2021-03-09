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Чудесное спасение пингвина

09.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Когда человек настоящий друг. В Антарктиде  пингвин,  спасаясь от косаток,  запрыгнул в лодку к туристам, которые любовались айсбергами. Киты-убийцы долго гоняли несчастную птицу, но находчивый пингвин  ради спасения пошел на крайнюю меру. Люди  защитили. Позже, когда опасность миновала, пингвин перевел дух и отправился по своим делам.
 
 
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Когда человек настоящий друг. В Антарктиде  пингвин,  спасаясь от косаток,  запрыгнул в лодку к туристам, которые любовались айсбергами. Киты-убийцы долго гоняли...
 
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