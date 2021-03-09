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Чудесное спасение пингвина
09.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКогда человек настоящий друг. В Антарктиде пингвин, спасаясь от косаток, запрыгнул в лодку к туристам, которые любовались айсбергами. Киты-убийцы долго гоняли несчастную птицу, но находчивый пингвин ради спасения пошел на крайнюю меру. Люди защитили. Позже, когда опасность миновала, пингвин перевел дух и отправился по своим делам.
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Когда человек настоящий друг. В Антарктиде пингвин, спасаясь от косаток, запрыгнул в лодку к туристам, которые любовались айсбергами. Киты-убийцы долго гоняли...
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