ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Коррупция в разгар пандемии. Немецкие политики крупно заработали на масках

09.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В разгар пандемии уже два коррупционных скандала в Германии

Депутат немецкого парламента от партии канцлера Меркель  Николас Лебель подал в отставку из-за махинаций в торговле защитными масками. Благодаря связям, его фирма получала приоритет в продаже защитных средств. Лебель таким образом заработал 250 тысяч евро. В нечистом масочном бизнесе оказался замешан и еще один немецкий политик - Георг Нюсслайн. Известный законодатель из Христианско-социального союза заказывал маски у определенных поставщиков. Речь идет о сумме более 600 тысяч евро, которые не облагались налогом. Доказательства состава преступления были найдены в общей сложности по 13 объектам. Новости появились всего за неделю до региональных выборов. Политикам грозит уголовная ответственность.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В разгар пандемии уже два коррупционных скандала в Германии Депутат немецкого парламента от партии канцлера Меркель  Николас Лебель подал в отставку из-за...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Собак Байдена выселили из Белого дома за агрессивное поведение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by