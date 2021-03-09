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В разгар пандемии уже два коррупционных скандала в Германии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коррупция в разгар пандемии. Немецкие политики крупно заработали на масках В разгар пандемии уже два коррупционных скандала в Германии Депутат немецкого парламента от партии канцлера Меркель Николас Лебель подал в отставку из-за...

Депутат немецкого парламента от партии канцлера Меркель Николас Лебель подал в отставку из-за махинаций в торговле защитными масками. Благодаря связям, его фирма получала приоритет в продаже защитных средств. Лебель таким образом заработал 250 тысяч евро. В нечистом масочном бизнесе оказался замешан и еще один немецкий политик - Георг Нюсслайн. Известный законодатель из Христианско-социального союза заказывал маски у определенных поставщиков. Речь идет о сумме более 600 тысяч евро, которые не облагались налогом. Доказательства состава преступления были найдены в общей сложности по 13 объектам. Новости появились всего за неделю до региональных выборов. Политикам грозит уголовная ответственность.