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Украине предрекли деградацию главного национального достояния

10.03.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Главное национальное достояние Украины - земля, которая некогда была житницей СССР, под угрозой деградации. По заявлениям  специалистов Института географии НАН Украины,  сельхозпроизводители отдают предпочтение культурам, которые выгодны, но истощают почвы. Ухудшается качество грунтовых и поверхностных вод, провоцируя уничтожение водной флоры и фауны.  Такая ситуация, констатируют эксперты, характерна для стран, где имеются негативные факторы: слабость и несовершенство законодательства, недостаточный контроль за его соблюдением, низкий уровень развития гражданского общества и коррумпированность власти. Что же по этому поводу думают сами местные жители?
 
 
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Главное национальное достояние Украины - земля, которая некогда была житницей СССР, под угрозой деградации. По заявлениям  специалистов Института географии НАН...
 
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