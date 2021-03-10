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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Украине предрекли деградацию главного национального достояния Главное национальное достояние Украины - земля, которая некогда была житницей СССР, под угрозой деградации. По заявлениям специалистов Института географии НАН...

Главное национальное достояние Украины - земля, которая некогда была житницей СССР, под угрозой деградации. По заявлениям специалистов Института географии НАН Украины, сельхозпроизводители отдают предпочтение культурам, которые выгодны, но истощают почвы. Ухудшается качество грунтовых и поверхностных вод, провоцируя уничтожение водной флоры и фауны. Такая ситуация, констатируют эксперты, характерна для стран, где имеются негативные факторы: слабость и несовершенство законодательства, недостаточный контроль за его соблюдением, низкий уровень развития гражданского общества и коррумпированность власти. Что же по этому поводу думают сами местные жители?