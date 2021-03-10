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Протестные настроения накаляются

Президент Армении оспорил увольнение главы генштаба

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава генштаба Армении освобожден от должности В Армении продолжается затяжной политический кризис. Страна буквально совсем недавно вышла из полномасштабного военного конфликта в Карабахе, вновь на перепутье....

В Армении продолжается затяжной политический кризис. Страна буквально совсем недавно вышла из полномасштабного военного конфликта в Карабахе, вновь на перепутье. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об увольнении начальника генерального штаба ВС Оника Гаспаряна. Но не этой отставки требуют сотни протестующих, которые блокируют здание парламента. Участники беспорядков, разбившие палатки, как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, выступают против самого премьера.По сообщениям оппозиционеров, на 15:00 в Ереване планируется масштабный митинг. К месту сбора уже приезжают автобусы с полицией.В свою очередь, президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд страны, чтобы оспорить закон "О военной службе и статусе военнослужащего", из-за которого и был снят с должности начальник генштаба ВС. Орган судебной власти в течение 3 дней должен решить, будет ли рассматривать обращение главы государства.