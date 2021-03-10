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У участников акции - армянские флаги, они скандируют неизменное обращение к премьеру: "Никол, уходи!"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Армянская мобилизация. Протестные настроения в Армении накаляются Оппозиция Армении проводит шествие по центральным улицам Еревана и призывает народ присоединиться. Активисты "Движения по спасению Родины" собираются и далее...

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