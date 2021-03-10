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Армянская мобилизация. Протестные настроения в Армении накаляются
10.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
У участников акции - армянские флаги, они скандируют неизменное обращение к премьеру: "Никол, уходи!"Сегодня Пашинян провел совещание с руководством вооруженных сил, которые выступили с требованием его отставки. Глава армянского кабмина пообещал чуть позже опубликовать свое заявление. Тем временем, по мнению ряда армянских законодателей, Конституционный суд может аннулировать
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