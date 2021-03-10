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Армянская мобилизация. Протестные настроения в Армении накаляются

10.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Оппозиция Армении проводит шествие по центральным улицам Еревана и призывает народ присоединиться. Активисты "Движения по спасению Родины" собираются и далее блокировать улицы возле здания парламента.

У участников акции - армянские флаги, они скандируют неизменное обращение к премьеру: "Никол, уходи!"

Сегодня Пашинян провел совещание с руководством вооруженных сил, которые выступили с требованием его отставки. Глава армянского кабмина пообещал чуть позже опубликовать свое заявление. Тем временем, по мнению ряда армянских законодателей, Конституционный суд может аннулировать решение премьер-министра по увольнению главы Генштаба Оника Гаспаряна.
 
 
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Оппозиция Армении проводит шествие по центральным улицам Еревана и призывает народ присоединиться. Активисты "Движения по спасению Родины" собираются и далее...
 
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