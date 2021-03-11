10 лет землетрясению и цунами в Японии, унесшим тысячи жизней и вызвавшим аварию на АЭС в Фукусиме

Источник материала: Tut.by

Ровно 10 лет назад в Японии произошло одно из самых мощных землетрясений в новейшей истории. От последствий в виде гигантских волн пострадали десятки тысяч жителей страны, а вызванная цунами авария на АЭС «Фукусима-1» стала в один ряд с чернобыльской катастрофой.



Жительница разрушенного города Натори в префектуре Мияги плачет на дороге, 13 марта 2011 года. Фото: Reuters

Хотя в Японии землетрясения далеко не редкость, подземные толчки 2011 года стали самыми мощными в стране за всю историю наблюдений и, по некоторым оценкам, располагаются на четвертой строчке среди самых мощных землетрясений в истории. Их магнитуда составила 9,1 балла, а эпицентр землетрясения находился примерно в 70 километрах от ближайшей точки на побережье острова Хонсю — крупнейшего и наиболее густонаселенного на Японском архипелаге.



Волна приближается к городу Мияко в префектуре Иватэ, 11 марта 2011 года. Фото: Reuters

Все произошло в пятницу, 11 марта, в 14.46 по местному времени. Землетрясение вызвало ужасающее цунами: высота обрушившихся на побережье волн в некоторых районах достигала 40 метров. Они врезались в сушу на расстояние до 10 километров, затопленными оказались более 560 км2 территории.



Смытые цунами дома в городе Натори, 11 марта 2011 года. Фото: Reuters



Гигантские водовороты после землетрясения и цунами возле города Иваки в префектуре Фукусима, 11 марта 2011 года. Фото: Reuters

Как это и бывает при подобных стихийных бедствиях, у людей, живших на побережье, было всего несколько минут, чтобы попытаться спастись после сообщения системы оповещения о надвигающихся волнах. В итоге не помогли и многочисленные бетонные защитные стены, призванные стать преградой для цунами — вода просто перемахивала через них и шла дальше.



Разрушенные и горящие дома в городе Натори, 11 марта 2011 года. Фото: Reuters

Человеческие жертвы были огромны. Японские власти заявили о почти 16 тысячах погибших и 2,5 тысячи пропавших без вести, более 6 тысяч человек получило ранения. Основной ущерб причинило не само землетрясение, а именно вода, так что большинство умерших людей утонуло. Около 300 тысяч человек лишились крова и стали беженцами.



Волна была такой силы, что с легкостью переворачивала дома, как этот в городе Офунато в префектуре Иватэ, 15 марта 2011 года. Фото: Reuters



Центр для эвакуированных в городе Исиномаки, 3 апреля 2011 года. Фото: Reuters

Японию и весь мир повергла в шок новость о том, что стихия привела к аварии на АЭС в Фукусиме: на станции случилось так называемое расплавление активной зоны ядерного реактора — инциденту был присвоен седьмой, наивысший, уровень по соответствующей шкале ядерных событий. До этого такая же степень угрозы была только во время аварии на Чернобыльской АЭС. Жителей 20-километровой зоны в окрестностях электростанции эвакуировали.



Разрушенные здания АЭС "Фукусима-1", 24 марта 2011 года. Фото: Reuters

Уровень радиации в окрестностях АЭС значительно повысился, оказались заражены прилегающие территории. По некоторым оценкам, потребуются еще десятки, а то и сотни лет для того, чтобы безопасно извлечь нагретые топливные стержни из АЭС «Фуксима-1». Система защиты сработала на нескольких других АЭС в Японии, однако там обошлось без серьезных аварий. Более 4 миллионов жителей страны на какое-то время остались без электричества.



Руководитель группы специалистов МАГАТЭ Майк Вэйтман рядом с третим энергоблоком АЭС «Фукусима-1», 27 мая 2011 года. Фото: Reuters

Оказалось, что надежной защиты у двух десятков японских АЭС от подобных катастроф не существует — было решено приостановить выработку электроэнергии на большей части энергоблоков. К настоящему моменту доля электричества с АЭС сократилась в стране почти в четыре раза, однако протесты жителей против использования атомной энергетики в Японии проходят ежегодно в канун годовщины катастрофы.



Митинг против использования ядерной энергетики перед зданием парламента Японии в преддверии десятилетней годовщины аварии на АЭФ «Фукусима-1», Токио, 7 марта 2021 года. Фото: Reuters

Были разрушены трубопроводы, дороги, мосты, эстакады и другие объекты инфраструктуры, оказался полностью затоплен аэропорт города Сендай. Около миллиона японцев испытали проблемы с питьевой водой, пока водоснабжение не было восстановлено. Начались аварии и пожары на нефтеперерабатывающих предприятиях в Итихаре и Сендае, также в нескольких городах были повреждены хранилища нефтепродуктов.



Машина на затопленном перекрестке города Сендай, 12 марта 2011 года. Фото: Reuters

Эффект от цунами фиксировали по всему Тихому океану, в том числе в России, США, Канаде, Филиппинах, Индонезии и даже в Чили. После главного землетрясения еще какое-то время продолжалась серия менее мощных афтершоков.



Люди в пострадавших районах города Мияко, 5 апреля 2011 года. Фото: Reuters

Экономические итоги катастрофы для Японии были колоссальными — оценки варьировались от десятков до сотен миллиардов долларов потерь и убытков. По некоторым исследованиям, только из-за стихийного бедствия ВВП Японии в 2012 году сократился почти на полпроцента. Последствия аварии на АЭС в Фукусиме будут отражаться еще не на одном поколении японцев — народа, который, как и белорусы, не понаслышке знает об опасности радиации. Боль многих из тех, чьи близкие десять лет назад погибли в воде или под завалами, по-прежнему сильна.



Пластиковые мешки с радиоактивными почвой, листьями и мусором после мероприятий по обезвреживанию побережья города Томиока в префектуре Фукусима, 22 февраля 2015 года. Фото: Reuters

Жена 67-летнего Кадзуёси Сасаки — Мивако — погибла 11 марта 2011 года. Он, как и многие другие японцы, потерявшие любимых во время катастрофы, приходит в одинокую телефонную будку рядом с городком Оцути: там эти люди символически говорят с умершими, чтобы справиться со своим горем.



Фото: Reuters

Сперва «Телефон ветра», как его прозвали в Японии, в 2010 году установил местный дизайнер, чтобы пережить смерть близкого человека, однако после землетрясения телефонная будка стала своеобразным мемориалом погибшим.



Фото: Reuters

Внутри Кадзуёси набирает номер мобильного покойной супруги и делится с ней переживаниями: «Все произошло внезапно, я не могу забыть это даже сейчас. Я послал тебе сообщение, в котором говорилось, где я был, но ты его не увидела. Когда я вернулся домой и посмотрел на небо, там были тысячи звезд, как в шкатулке с драгоценностями. Я плакал и плакал и знал тогда, что очень много людей погибнет», — говорит сквозь рыдания мужчина.