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Во Франции неизвестные подожгли шесть автомобилей

11.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Снова беспорядки во французском Лионе. Неизвестные подожгли шесть автомобилей, несколько мусорных баков и хозпостройку. Хулиганы также взрывали петарды. Полиции потребовалось около двух часов, чтобы навести порядок. Задержаны три человека. 

Это не первый случай погромов и поджогов. Ранее за участие в беспорядках были задержаны десятки человек. Поводом для конфликта стала авария, в которой пострадал 13-летний подросток. Молодежь из пригородов Лиона обвинила в этом полицию и расистское, по их мнению, государство.

 
 
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Снова беспорядки во французском Лионе. Неизвестные подожгли шесть автомобилей, несколько мусорных баков и хозпостройку. Хулиганы также взрывали петарды. Полиции...
 
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