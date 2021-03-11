|
Английский язык может стать в Украине государственным
11.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTТакие оценки не останавливают местных чиновников - у них каждый день новая, весьма нужная инициатива. Так секретарь Совета нацбезопасности и обороны предложил сделать английский государственным. По мнению Алексея Данилова, это поможет "защититься от России". А русский язык Данилов назвал пережитком советского прошлого. Напомним, с 16 января использование русского языка в Украине ограничено на законодательном уровне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такие оценки не останавливают местных чиновников - у них каждый день новая, весьма нужная инициатива. Так секретарь Совета нацбезопасности и обороны предложил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)