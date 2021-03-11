Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Английский язык может стать в Украине государственным Такие оценки не останавливают местных чиновников - у них каждый день новая, весьма нужная инициатива. Так секретарь Совета нацбезопасности и обороны предложил...

Такие оценки не останавливают местных чиновников - у них каждый день новая, весьма нужная инициатива. Так секретарь Совета нацбезопасности и обороны предложил сделать английский государственным. По мнению Алексея Данилова, это поможет "защититься от России". А русский язык Данилов назвал пережитком советского прошлого. Напомним, с 16 января использование русского языка в Украине ограничено на законодательном уровне.