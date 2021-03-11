Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Индонезии в результате аварии погибли 26 человек Смертельное ДТП в Индонезии. 26 человек погибли в результате аварии на юго-западе страны в районе города Сумеданг туристический автобус сорвался в ущелье. В нем...

Смертельное ДТП в Индонезии. 26 человек погибли в результате аварии на юго-западе страны в районе города Сумеданг туристический автобус сорвался в ущелье. В нем ехало 62 человека, среди них ученики младшей и средней школы, их родители и учителя. Группа возвращалась из паломнической поездки. По словам пострадавших, у транспортного средства, вероятно, были проблемы с тормозами. Водитель, который также погиб, потерял контроль над автобусом на извилистом участке дороги. Точная причина аварии устанавливается. Кроме погибших, в больницу доставлены 35 пассажиров, 13 в тяжелом состоянии. Поиски еще одного человека продолжаются.