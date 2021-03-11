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В Индонезии в результате аварии погибли 26 человек
11.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСмертельное ДТП в Индонезии. 26 человек погибли в результате аварии на юго-западе страны в районе города Сумеданг туристический автобус сорвался в ущелье. В нем ехало 62 человека, среди них ученики младшей и средней школы, их родители и учителя. Группа возвращалась из паломнической поездки. По словам пострадавших, у транспортного средства, вероятно, были проблемы с тормозами. Водитель, который также погиб, потерял контроль над автобусом на извилистом участке дороги. Точная причина аварии устанавливается. Кроме погибших, в больницу доставлены 35 пассажиров, 13 в тяжелом состоянии. Поиски еще одного человека продолжаются.
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Смертельное ДТП в Индонезии. 26 человек погибли в результате аварии на юго-западе страны в районе города Сумеданг туристический автобус сорвался в ущелье. В нем...
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