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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аргентинцы требуют правды о смерти Марадоны Тысячи людей собрались в центре Буэнос-Айреса, требуя расследовать причины смерти Диего Марадоны. Толпы болельщиков в футболках с десятым номером, под которым...

Тысячи людей собрались в центре Буэнос-Айреса, требуя расследовать причины смерти Диего Марадоны. Толпы болельщиков в футболках с десятым номером, под которым играл легенда, перекрыли главный проспект столицы. В толпе начались песни и танцы. Присутствовали и дополнительные силы полиции.Напомним, Диего Марадона скончался в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет. Причиной смерти футболиста назвали острую сердечную недостаточность. Тем не менее, болельщики и семья спортсмена пытаются установить, была ли смерть футболиста следствием медицинской халатности. Расследование проводится в отношении семи человек. Обвиненный в возможном непредумышленном убийстве Марадоны его лечащий врач вероятность медицинских ошибок отвергает.