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Аргентинцы требуют правды о смерти Марадоны

11.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Тысячи людей собрались в центре  Буэнос-Айреса, требуя расследовать причины смерти Диего Марадоны. Толпы болельщиков в футболках с десятым номером, под которым играл легенда, перекрыли главный проспект столицы. В толпе начались песни и танцы. Присутствовали и дополнительные силы полиции. 

Напомним, Диего Марадона скончался в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет. Причиной смерти футболиста назвали острую сердечную недостаточность. Тем не менее, болельщики и семья спортсмена пытаются установить, была ли смерть футболиста следствием медицинской халатности. Расследование проводится в отношении семи человек. Обвиненный в возможном непредумышленном убийстве  Марадоны его лечащий врач  вероятность медицинских ошибок отвергает.


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Тысячи людей собрались в центре  Буэнос-Айреса, требуя расследовать причины смерти Диего Марадоны. Толпы болельщиков в футболках с десятым номером, под которым...
 
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