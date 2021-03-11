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Аргентинцы требуют правды о смерти Марадоны
11.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTТысячи людей собрались в центре Буэнос-Айреса, требуя расследовать причины смерти Диего Марадоны. Толпы болельщиков в футболках с десятым номером, под которым играл легенда, перекрыли главный проспект столицы. В толпе начались песни и танцы. Присутствовали и дополнительные силы полиции.
Напомним, Диего Марадона скончался в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет. Причиной смерти футболиста назвали острую сердечную недостаточность. Тем не менее, болельщики и семья спортсмена пытаются установить, была ли смерть футболиста следствием медицинской халатности. Расследование проводится в отношении семи человек. Обвиненный в возможном непредумышленном убийстве Марадоны его лечащий врач вероятность медицинских ошибок отвергает.
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Тысячи людей собрались в центре Буэнос-Айреса, требуя расследовать причины смерти Диего Марадоны. Толпы болельщиков в футболках с десятым номером, под которым...
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