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В Мадриде началась бессрочная забастовка врачей
11.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСотрудники медико-санитарной помощи собрались на акцию протеста в испанской столице. К участию в забастовке призывают более 5 тысяч врачей. Медики протестуют против дефицита персонала. Сейчас в испанских медучреждениях не хватает 600 терапевтов и 200 педиатров. Все силы системы здравоохранения брошены на борьбу с COVID-19.
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Сотрудники медико-санитарной помощи собрались на акцию протеста в испанской столице. К участию в забастовке призывают более 5 тысяч врачей. Медики протестуют...
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