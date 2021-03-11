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Верховный суд Украины обжаловал решение Зеленского о закрытии телеканалов

11.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Верховном суде Украины обжаловали указ президента Зеленского о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Решения о возбуждении дел вынесены 9 марта. Судебные заседания состоятся в апреле. Напомним, в отношении этих украинских СМИ введены сакнции сроком на пять лет. Каналы прекратили вещание, а впоследствии  создали медиахолдинг "Новости". Сам Зеленский заявил, что делает все, чтобы в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан.   

Саакашвили раскритиковал инвестиционную политику Украины

Верховный суд Украины обжаловал решение Зеленского о закрытии телеканалов


Среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию "государства-кидалова". Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили. Политик пояснил, что иностранные инвестиции в украинском ВВП составляют менее двух процентов. Бывший грузинский лидер добавил, что основная проблем инвесторов в том, что их в стране "обирают до нитки". 

 
 
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В Верховном суде Украины обжаловали указ президента Зеленского о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Решения о возбуждении дел вынесены 9 марта. Судебные...
 
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