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Верховный суд Украины обжаловал решение Зеленского о закрытии телеканалов
11.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Верховном суде Украины обжаловали
Саакашвили раскритиковал инвестиционную политику Украины
Среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию "государства-кидалова". Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили. Политик пояснил, что иностранные инвестиции в украинском ВВП составляют менее двух процентов. Бывший грузинский лидер добавил, что основная проблем инвесторов в том, что их в стране "обирают до нитки".
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В Верховном суде Украины обжаловали указ президента Зеленского о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Решения о возбуждении дел вынесены 9 марта. Судебные...
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