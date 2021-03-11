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Саакашвили раскритиковал инвестиционную политику Украины

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Верховный суд Украины обжаловал решение Зеленского о закрытии телеканалов В Верховном суде Украины обжаловали указ президента Зеленского о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Решения о возбуждении дел вынесены 9 марта. Судебные...

В Верховном суде Украины обжаловали. Решения о возбуждении дел вынесены 9 марта. Судебные заседания состоятся в апреле. Напомним, в отношении этих украинских СМИ введены сакнции сроком на пять лет. Каналы прекратили вещание, а впоследствии создали медиахолдинг "Новости". Сам Зеленский заявил, что делает все, чтобы в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан.Среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию "государства-кидалова". Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили. Политик пояснил, что иностранные инвестиции в украинском ВВП составляют менее двух процентов. Бывший грузинский лидер добавил, что основная проблем инвесторов в том, что их в стране "обирают до нитки".