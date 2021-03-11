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Число погибших в столкновениях в Мьянме достигло 67 человек

11.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Уже 67 человек стали жертвами разгона акций протеста в Мьянме. Еще сотни людей пострадали. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН. В Совбезе  стороны призвали  перейти к конструктивному диалогу.  

Накануне в Янгоне вспыхнули новые столкновения. Акцию протеста разгоняли слезоточивым газом.

 
 
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Уже 67 человек стали жертвами разгона акций протеста в Мьянме. Еще сотни людей пострадали. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН. В Совбезе ...
 
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