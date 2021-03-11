|
Принц Уильям ответил на обвинения в расизме в адрес британской королевской семьи
11.03.2021 16:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Герцог Кембриджский защитил королевскую семью от обвинений в расизме, прозвучавших в ходе интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл Опре Уинфре.
Принц Уильям с супругой, герцогиней Кембриджской, посещали школу в Стратфорде на востоке Лондона. На выходе из школы корреспондент спросил принца Уильяма, является ли королевская семья расистской.
«Мы совершенно не расистская семья», — ответил герцог.
На вопрос, разговаривал ли он с принцем Гарри после интервью Опре, принц Уильям ответил: «Нет, я еще не разговаривал с ним, но я сделаю это».
В ходе интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри Меган Маркл
Интервью в целом и особенно обвинения в расизме вызвали шоковую реакцию в Британии: депутаты-лейбористы потребовали от королевского двора расследования инцидента, министр по делам детей Вики Форд сказала, что в британском обществе расизму места нет.
Букингемский дворец во вторник
«Поднятые вопросы, особенно связанные с расой, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут разниться, они принимаются со всей серьезностью и будут рассмотрены [королевской] семьей в частном порядке», — сказано в заявлении дворца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Герцог Кембриджский защитил королевскую семью от обвинений в расизме, прозвучавших в ходе интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл Опре Уинфре.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)