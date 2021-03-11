Принц Уильям ответил на обвинения в расизме в адрес британской королевской семьи

Источник материала: Tut.by

Герцог Кембриджский защитил королевскую семью от обвинений в расизме, прозвучавших в ходе интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл Опре Уинфре.



Фото: Reuters

Принц Уильям с супругой, герцогиней Кембриджской, посещали школу в Стратфорде на востоке Лондона. На выходе из школы корреспондент спросил принца Уильяма, является ли королевская семья расистской.

«Мы совершенно не расистская семья», — ответил герцог.

На вопрос, разговаривал ли он с принцем Гарри после интервью Опре, принц Уильям ответил: «Нет, я еще не разговаривал с ним, но я сделаю это».

В ходе интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри Меган Маркл сказала , что у членов королевской семьи были опасения о том, насколько темной будет кожа ее сына Арчи, когда он родится. Принц Гарри подтвердил, что такой разговор был, но не сказал, с кем именно из членов королевской семьи. После эфира, отвечая на вопрос Опры Уинфри, он сказал, что это не были королева или ее супруг герцог Эдинбургский.

Интервью в целом и особенно обвинения в расизме вызвали шоковую реакцию в Британии: депутаты-лейбористы потребовали от королевского двора расследования инцидента, министр по делам детей Вики Форд сказала, что в британском обществе расизму места нет.

Букингемский дворец во вторник заявил , что британская королевская семья всерьез относится к упомянутым принцем Гарри и его супругой Меган Маркл в интервью Опре Уинфри проблемам, с которыми пара столкнулась после свадьбы.

«Поднятые вопросы, особенно связанные с расой, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут разниться, они принимаются со всей серьезностью и будут рассмотрены [королевской] семьей в частном порядке», — сказано в заявлении дворца.