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В Черном море затонул сухогруз

11.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Крушение судна в Черном море. У берегов Румынии затонул сухогруз "Волго-Балт 179". С борта спасли 10 человек, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются. Судно шло под флагом Коморских островов. Но, по некоторым данным, оно могло принадлежать компании Seatrans из Украины. Известно, что корабль вышел из Ростова-на-Дону и направлялся в Констанцу. По предварительным данным, борт перевозил уголь. 
 
 
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Крушение судна в Черном море. У берегов Румынии затонул сухогруз "Волго-Балт 179". С борта спасли 10 человек, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа...
 
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