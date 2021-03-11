Взятка на миллион долларов. В чем военные обвиняют Аун Сан Су Чжи

Источник материала: Tut.by

Военные, которые захватили власть в Мьянме 1 февраля, обвинили фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи в незаконном обогащении, сообщает Русская служба Би-би-си .



Фото: Reuters

Деньги и золото, по версии военных, ей передал бывший главный министр Янгона Пхйо Мин Тейн. По словам представителя хунты, он сам рассказал о взятке. Никаких доказательств того, что Аун Сан Су Чжи получала какие-либо деньги, военные не предоставили.

Лидер партии «Национальная лига за демократию» остается под арестом с начала февраля.

Где конкретно ее держат, достоверно неизвестно. С момента задержания ей предъявили обвинения в незаконном присвоении, хранении и перевозке раций, нарушении правил карантина и закона о предотвращении стихийных бедствий.

Обвинение в получении незаконных платежей, выдвинутое в четверг, пока стало самым серьезным.

Стоимость золота, которое, по утверждениям военных, она получила вместе с деньгами, составляет примерно 600 тысяч долларов. Таким образом, суммарно, по их версии, Аун Сан Су Чжи присвоила более миллиона долларов.

Депутат от ее партии «Национальная лига за демократию» назвал обвинения клеветой.

«Они обвиняют политиков в воровстве, в то время как сами безнаказанно убивают невинных людей на улицах Мьянмы», — сказал депутат.

В четверг силы безопасности убили еще как минимум семь человек, в результате чего общее число погибших с начала протестов против захвата власти превысило 60. По словам очевидцев, некоторые протестующие были убиты выстрелами в голову.

Правозащитная организация Amnesty International обвинила военных в убийстве, утверждая, что против невооруженных демонстрантов применяли боевое оружие, стреляя на поражение.

«Это не какие-то действия отдельных сотрудников, принимающих неверные решения. Это сознательные кровавые методы опытных командиров, которые уже были замешаны в преступлениях против человечности», — заявила представительница Amnesty Джоан Маринер.

Мьянма охвачена уличными протестами с тех пор, как военные захватили контроль и задержали Аун Сан Су Чжи.

ООН, США и ряд других стран осудили убийства мирных жителей, которые выступают против переворота в Мьянме, и призвали новые власти проявлять сдержанность. Призывы пока не возымели никакого действия.