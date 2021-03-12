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власти Китая после конфликта с Джеком Ма готовят рекордный штраф для Alibaba - более 975 млн долларов

12.03.2021 09:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Антимонопольные органы Китая планируют наложить рекордный штраф на интернет-ритейлера Alibaba, у основателя которого, 56-летнего миллиардера Джека Ма, возник конфликт с властями КНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова источников.


Фото: Reuters

Размер штрафа пока неизвестен, но, по словам собеседников издания, знакомых с этим вопросом, он может быть выше штрафа, назначенного производителю процессоров Qualcomm. В 2015 году эту компанию оштрафовали на 975 миллионов долларов, что стало крупнейшим корпоративным штрафом в истории Китая.

Власти Китая, как подчеркивает WSJ, не намерены «уничтожать» Alibaba, которая популярна у местных жителей и глобальных инвесторов, но для этого корпорации придется разорвать связи со своим основателем и начать более тесно сотрудничать с Коммунистической партией КНР.

По данным издания, антимонопольные органы также могут потребовать от Alibaba отказаться от практики, запрещающей продавцам, работающих с интернет-ритейлером, торговать на других площадках. Также власти могут потребовать от корпорации отказаться от части активов, не связанных с ее основным бизнесом.

В октябре 2020 года основатель Alibaba Джек Ма заявил на конференции в Шанхае, что международные нормы финансового регулирования устарели, и обвинил китайские банки в том, что они придерживаются «менталитета ломбарда». После этого китайские финансовые регуляторы вызвали Ма на беседу. В ноябре бизнесмен в последний момент отложил выход на биржу своей финтех-компании Ant Group, чье IPO могло стать крупнейшим в истории.

После выступления в Шанхае Джек Ма перестал появляться на публике. Предполагалось, что он уехал из Китая или был задержан, но его друзья утверждали, что бизнесмен остается в КНР. В январе 2021 года он впервые за три месяца появился на публике.

С ноября 2020 года состояние Джека Ма на фоне падения акций Alibaba. снизилось более чем на 12 миллиардов долларов — с 61,7 миллиарда до 49,1 миллиарда.

 
 
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Власти Китая, как подчеркивает WSJ, не намерены «уничтожать» Alibaba, которая популярна у местных жителей и глобальных инвесторов, но для этого корпорации придется...
 
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