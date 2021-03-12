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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Салониках студентов разгоняли газом и гранатами Неспокойно в Греции до сих пор. Там снова применили газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих студентов. Особо ожесточенные столкновения на очередной...

Неспокойно в Греции до сих пор. Там снова применили газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих студентов. Особо ожесточенные столкновения на очередной акции протеста развернулись в Салониках.На улицы вышли учащиеся вузов, недовольные новым законом, который вводит полицейский надзор в кампусах. Власти настаивают: это необходимо для борьбы с преступностью. Но, как видно, студенты с этим не согласны. Стражей порядка забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Сообщается о задержанных.