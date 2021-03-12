|
В Салониках студентов разгоняли газом и гранатами
12.03.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНеспокойно в Греции до сих пор. Там снова применили газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих студентов. Особо ожесточенные столкновения на очередной акции протеста развернулись в Салониках.
На улицы вышли учащиеся вузов, недовольные новым законом, который вводит полицейский надзор в кампусах. Власти настаивают: это необходимо для борьбы с преступностью. Но, как видно, студенты с этим не согласны. Стражей порядка забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Сообщается о задержанных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неспокойно в Греции до сих пор. Там снова применили газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих студентов. Особо ожесточенные столкновения на очередной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)