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Нешуточные бои снова развернулись на улицах Мьянмы
12.03.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Янгоне полиция стреляет по протестующим и, не скупясь, использует слезоточивый газ. Накануне, напомним, военные Мьянмы застрелили 10 человек, протестовавших против переворота в стране. Хунта полностью игнорирует призывы Совета Безопасности ООН прекратить применение жестокой силы по отношению к гражданам страны.
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В Янгоне полиция стреляет по протестующим и, не скупясь, использует слезоточивый газ. Накануне, напомним, военные Мьянмы застрелили 10 человек, протестовавших...
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