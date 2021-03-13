Семья Джорджа Флойда получит $ 27 млн от властей города Миннеаполиса

Источник материала: Tut.by

Городские власти Миннеаполиса в досудебном порядке договорились с семьей Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицией города в мае прошлого года, о выплате 27 млн долларов и прекращении гражданского иска.



Фото: Reuters

Параллельно идет уголовный процесс над бывшим полицейским Дереком Шовином, обвиняемым в убийстве Джорджа.

Сейчас идет отбор присяжных, а слушания начнутся 29 марта. Уже утверждены шесть из 12 заседателей.

Выплата компенсации семье Флойда для прекращения гражданского дела была единогласно утверждена в городском совете Миннеаполиса.

Это рекордная компенсация в истории штата Миннесота.

Напомним, Флойд умер после того, как при его задержании 25 мая 2020 года бывший полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех полицейских, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.