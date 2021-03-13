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В Германии пострадавший от пандемии частный бизнес оставляют без финансовой помощи

13.03.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Германии обычным предпринимателям уповать на помощь не приходится. В стране приостановлена программа финансовой поддержки бизнеса, пострадавшего из-за COVID-ограничений. Причиной стал отмыв мошенниками миллионов евро. При оформлении госпомощи на реальные фирмы преступники указывали данные личных банковских счетов. Таким образом средства, направленные на помощь частному бизнесу, оставались в карманах похитителей. Федеральное объединение среднего бизнеса Германии раскритиковало такие меры, заявив, что они оставляют частников в крайне сложном положении.
 
 
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В Германии обычным предпринимателям уповать на помощь не приходится. В стране приостановлена программа финансовой поддержки бизнеса, пострадавшего из-за...
 
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