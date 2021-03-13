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Таинственный польский дворец. Депутаты "Гражданской платформы" требуют расследования

13.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Эстафету по поиску дворцов подхватили в Польше депутаты польской партии "Гражданская платформа". Они раскрыли историю особняка, который принадлежит президенту нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэлю Обайтеку. По словам депутата партии Цезаря Томчика, речь не просто о доме, а о настоящем дворце. И возведен он был необычным способом. Когда-то Обайтек подарил участок земли своему брату - работнику Государственного лесного фонда. Тот возвел на нем усадьбу стоимостью 5 миллионов злотых и переписал участок обратно на Обайтека. Откуда у сотрудника лесной инспекции деньги на постройку дворца, непонятно. Депутаты "Гражданской платформы" требуют провести расследование.
 
 
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Эстафету по поиску дворцов подхватили в Польше депутаты польской партии "Гражданская платформа". Они раскрыли историю особняка, который принадлежит президенту...
 
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