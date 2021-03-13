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В Мьянме снова открыли огонь по толпе протестующих

13.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Эта суббота вновь стала кровавой для Мьянмы. Военные, которые устроили переворот, снова открыли огонь по толпе. Погибли минимум 4 человека. Это не считая десятков пострадавших от гранат и целых туч слезоточивого газа.

Из Мьянмы приходят по-настоящему жуткие кадры раненых в ходе протестов. Напомним, они продолжаются в стране с 1 февраля, когда хунта захватила власть, арестовав правящие силы. С тех пор погибли более 70 человек.
 
 
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Эта суббота вновь стала кровавой для Мьянмы. Военные, которые устроили переворот, снова открыли огонь по толпе. Погибли минимум 4 человека. Это не считая десятков...
 
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