Источник материала: БT

Эта суббота вновь стала кровавой для Мьянмы. Военные, которые устроили переворот, снова открыли огонь по толпе. Погибли минимум 4 человека. Это не считая десятков пострадавших от гранат и целых туч слезоточивого газа.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Мьянме снова открыли огонь по толпе протестующих Эта суббота вновь стала кровавой для Мьянмы. Военные, которые устроили переворот, снова открыли огонь по толпе. Погибли минимум 4 человека. Это не считая десятков...

Из Мьянмы приходят по-настоящему жуткие кадры раненых в ходе протестов. Напомним, они продолжаются в стране с 1 февраля, когда хунта захватила власть, арестовав правящие силы. С тех пор погибли более 70 человек.