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В Мьянме снова открыли огонь по толпе протестующих
13.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Эта суббота вновь стала кровавой для Мьянмы. Военные, которые устроили переворот, снова открыли огонь по толпе. Погибли минимум 4 человека. Это не считая десятков пострадавших от гранат и целых туч слезоточивого газа.
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Эта суббота вновь стала кровавой для Мьянмы. Военные, которые устроили переворот, снова открыли огонь по толпе. Погибли минимум 4 человека. Это не считая десятков...
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