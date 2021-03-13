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Акции протеста против карантинных ограничений в Германии

14.03.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

"Достаточно!" - лозунг многотысячной акции протеста в Германии. Люди вышли на улицы против карантинных ограничений в годовщину локдауна в стране. Именно в этот день в прошлом году большинство земель Германии закрыли свои школы и детские сады, отменили футбольные матчи. С тех пор ограничения в ФРГ появлялись практически постоянно. Люди признаются, что сильно устали и требуют у правительства снятия карантина. В крупных городах на акциях усилены меры безопасности отрядами полиции.
 
 
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"Достаточно!" - лозунг многотысячной акции протеста в Германии. Люди вышли на улицы против карантинных ограничений в годовщину локдауна в стране. Именно в этот...
 
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