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Вакцинация в ЕС: работа над ошибками

14.03.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Стратегия ЕС в части заказа вакцин была ошибочна. Такое заявление сделал замглавы Еврокомиссии в интервью газете “Тагес-Шпигель”. Франс Тиммерманс считает, что соглашение о совместном заказе препаратов заключалось в интересах богатых стран. 

Еврокомиссия уже начала работу над ошибками. Брюссель согласился с требованиями ряда государств распределять вакцины между членами сообщества пропорционально численности их населения. Это условие станет основой для всех договоров купли-продажи препаратов. Соглашения, однако, будут достаточно гибкими, чтобы учитывать  эпидемиологическую ситуацию в том или ином государстве. 

Не отступает


Так, в Италии уже 11 регионов перешли в так называемую красную зону. А с 3 по 5 апреля, во время Пасхи, карантин будет действовать по всей стране. 

Тяжелая ситуация сохраняется в некоторых департаментах Франции, особенно в столичном регионе Иль-де-Франс.

Протесты против COVID-ограничений


А в Германии тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против COVID-ограничений, которые начали вводить год назад. Митинги прошли в Берлине, Дюссельдорфе, Штутгарте, Ганновере и других городах. В Дрездене для разгона митингующих применили дубинки. В ходе столкновений пострадали 12 стражей порядка. 

Годовщину карантина отметили и в Польше. Накануне в Варшаве на протест вышли предприниматели, которые требуют отмены ограничений. В стране сохраняется  объявленный властями в марте прошлого года режим эпидемии. 

 
 
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Стратегия ЕС в части заказа вакцин была ошибочна. Такое заявление сделал замглавы Еврокомиссии в интервью газете “Тагес-Шпигель”. Франс Тиммерманс считает, что...
 
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