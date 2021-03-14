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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Аргентине кортеж президента забросали камнями В Аргентине забросали камнями президентский кортеж. Инцидент произошел во время поездки главы государства Альберто Фернандеса в провинцию Чубут для осмотра...

В Аргентине забросали камнями президентский кортеж. Инцидент произошел во время поездки главы государства Альберто Фернандеса в провинцию Чубут для осмотра районов, пострадавших от пожаров. Его встретили агрессивные протестующие. Манифестанты окружили и атаковали микроавтобус, в который садился Фернандес. У машины разбито окно. Люди не пострадали. Отметим, местные жители выступают против крупного горнодобывающего проекта, который намерен реализовать губернатор провинции.