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В Аргентине кортеж президента забросали камнями
14.03.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Аргентине забросали камнями президентский кортеж. Инцидент произошел во время поездки главы государства Альберто Фернандеса в провинцию Чубут для осмотра районов, пострадавших от пожаров. Его встретили агрессивные протестующие. Манифестанты окружили и атаковали микроавтобус, в который садился Фернандес. У машины разбито окно. Люди не пострадали. Отметим, местные жители выступают против крупного горнодобывающего проекта, который намерен реализовать губернатор провинции.
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В Аргентине забросали камнями президентский кортеж. Инцидент произошел во время поездки главы государства Альберто Фернандеса в провинцию Чубут для осмотра...
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