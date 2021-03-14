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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жесткое задержание участниц акции протеста в Великобритании В Великобритании под жесткие действия силовиков попали участницы акции против насилия в отношении женщин. Правоохранители, не церемонясь, заламывали руки...

В Великобритании под жесткие действия силовиков попали участницы акции против насилия в отношении женщин. Правоохранители, не церемонясь, заламывали руки активисткам, чтобы надеть на них наручники.Причиной для митинга стало похищение и убийство 33-летней женщины, в котором подозревают сотрудника Скотленд-Ярда. Акция проходила в парке Клэпем-коммон, в окрестностях которого погибшую видели в последний раз. К собранию присоединилась даже супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон. Обстановка накалилась, когда полиция приказала всем разойтись по домам, что вызвало недовольство демонстрантов. Действия силовиков осудили мэр города и глава МВД.