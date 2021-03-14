Зеленского хотят выдвинуть на второй президентский срок

Источник материала: Tut.by

Партия «Слуга народа» намерена выдвинуть Владимира Зеленского на второй срок. Об этом заявил лидер фракции, глава политсовета одноименной партии Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина» .



Фото: пресс-служба президента Украины

Члены политической партии «Слуга народа» намерены призывать президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок, сказал лидер фракции «Слуга народа», глава политсовета одноименной партии Давид Арахамия.

«Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит — это уже его личное решение», — сказал Арахамия на брифинге после съезда партии в субботу, 13 марта.

Напомним, Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. На выборах за него проголосовали более 73% избирателей. Его оппонентом был бывший президент Украины Петр Порошенко.

Согласно результатам социологического опроса Киевского международного института социологии, проведенного в начале февраля, Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге — за него бы отдали голоса 22,7% украинцев. Его предшественника и основного конкурента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко поддержали бы 18,3% определившихся с выбором респондентов, лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 14,5%, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 11,4%.

Следующие выборы президента Украины состоятся в 2024 году.