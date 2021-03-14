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Зеленского хотят выдвинуть на второй президентский срок
14.03.2021 19:39 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Партия «Слуга народа» намерена выдвинуть Владимира Зеленского на второй срок. Об этом заявил лидер фракции, глава политсовета одноименной партии Давид Арахамия, передает
Члены политической партии «Слуга народа» намерены призывать президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок, сказал лидер фракции «Слуга народа», глава политсовета одноименной партии Давид Арахамия.
«Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит — это уже его личное решение», — сказал Арахамия на брифинге после съезда партии в субботу, 13 марта.
Напомним, Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. На выборах за него проголосовали более 73% избирателей. Его оппонентом был бывший президент Украины Петр Порошенко.
Согласно результатам
Следующие выборы президента Украины состоятся в 2024 году.
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Члены политической партии «Слуга народа» намерены призывать президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок, сказал лидер фракции «Слуга народа»,...
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