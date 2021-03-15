Пустующее жилье сдадут бедным? Как Испания решает квартирный вопрос

Источник материала: Tut.by

В испанских городах власти забирают у владельцев незаселенные квартиры с целью разместить в них нуждающихся. Пионером по части экспроприации стали региональные власти Балеарских островов. В начале марта 2021 года они передали в муниципальную собственность сотни квадратных метров пустующего жилья, принадлежащего банкам, различным фирмам и частным владельцам.



Иллюстративное фото: Reuters

В обретенных таким образом квартирах за умеренную плату расселяются нуждающиеся в улучшении жилищных условий малообеспеченные семьи, в том числе иммигранты. Бывшим владельцам обещана компенсация.

Еще в 7 автономных регионах страны (из 17) уже составлены списки незаселенных квартир. Правда, местные власти пока не отваживаются самостоятельно проводить экспроприацию и дожидаются нового Жилищного кодекса. Правительство Испании обещает утвердить кодекс до конца марта. Объявлено, что он сделает экспроприацию нормой, призванной решить жилищную проблему в стране. Эта перспектива вызывает беспокойство у владельцев недвижимости и независимых экспертов.

Пустующее жилье на Балеарских островах: сдают в полцены малоимущим?

Как сообщили DW в пресс-службе правительства архипелага, экспроприированы только квартиры, пустовавшие более 2 лет и принадлежащие собственникам, у которых имеется 10 и более единиц жилья. Речь идет о квартирах размером от 40 до 100 кв. метров. Ежемесячная плата за них будет в два раза ниже существующей на рынке недвижимости в наем: в среднем она не превысит 300−400 евро.

Объектом экспроприации стала, в первую очередь, собственность банков — квартиры, изъятые у неплательщиков ипотечных кредитов, а также неиспользуемая недвижимость риэлторских контор, инвестиционных и строительных компаний, частных лиц. В администрации надеются, что за счет экспроприации в ближайшее время на Балеарах можно будет помочь почти 5,5 тыс. семей.

По мнению опрошенного DW профессора политологии Мадридского университета Эмилио Лопеса Альгеро, Балеары «стали пионером экспроприации неслучайно». Дело в том, что администрация архипелага представлена теме же силами, что и центральное правительство в Мадриде, а именно — альянсом Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и левопопулистской партии «Подемос». Так что «смелость эксперимента» балеарцев объясняется поддержкой сверху, считает эксперт.

Он напомнил, что соглашаясь войти в правящую коалицию в 2019 году, «Подемос» обязала ИСРП уступить ее требованию о «мобилизации пустующих квартир для обеспечения малоимущих конституционным правом на достойное жилье». Зампред правительства и лидер «Подемос» Пабло Иглесиас даже требовал экспроприировать квартиры у владельцев, имеющих не 10, а лишь 5 единиц недвижимости, с чем ИСРП не согласилась.

Кто лишился недвижимости на Балеарах

Представители крупного бизнеса, к примеру, банки Sabadell, BBVA, Bankia и Santander, чью пустующую недвижимость изъяла балеарская администрация, воздерживаются от негативных комментариев, видимо не желая, как отмечает популярное издание Confidencial, ссорится с властями. Однако, владельцы многих других предприятий и фирм, которых затронуло нововведение, открыто высказывают свое недовольство. Так, Хуан Антонио Лопес, хозяин фирмы G&G Low Cost, пожаловался в интервью агентству Europa Press, что мера властей его разорила.

У предпринимателя, занимающегося куплей-продажей жилья, забрали 9 из 10 квартир его фирмы. Они были приобретены несколько лет назад в здании, требующем капитального ремонта, и после произведенных работ дожидались официального разрешения на продажу и заселение. Однако вместо разрешения власти объявили владельцу о конфискации его недвижимости, предложив за нее компенсацию , которая даже наполовину не покрывает затрат на приобретение и ремонт этих квартир. Так что Лопес подал в суд на экспроприаторов.

Резкой критике политику экспроприации подвергла Asval — Ассоциация владельцев недвижимости в наем. Она назвала ее «атакой на право частной собственности, которая создает нестабильность на рынке недвижимости, может привести к снижению инвестиций — испанских и зарубежных — в строительство и в итоге к росту цен на жилье».

С подобной оценкой согласен и доктор экономических наук Роберто Сентено. В беседе с DW он отметил, что «политика экспроприации противоречит законам рыночной экономики, а посему обречена на провал». К тому же крупные собственники всегда найдут способ избежать экспроприации, к примеру, путем оформления жилья на открытые для этой цели компании-призраки или подставных лиц.

Паника на рынке недвижимости? Что делать владельцам жилья

Между тем, «на рынке недвижимости уже началась паника», продолжил доктор Сентено. Люди опасаются, что меры властей коснутся не только крупных владельцев, и пытаются поскорее избавиться от лишнего жилья, к примеру, унаследованного от умерших родителей, чтобы не допустить его экспроприации.

Одновременно эксперт напомнил, что в Испании строительство так называемого «социального жилья», предоставлявшегося малоимущим за низкую квартплату, велось постоянно с 1921 года. С тех пор за счет госбюджета были построены миллионы квартир. Однако, отметил Сентено, «ныне находящиеся у власти популисты предпочитают более быстрый, как им представляется, путь решения жилищной проблемы».

Политолог Лопес Альгеро и экономист Сентено полагают, что иностранцам, в том числе россиянам, имеющим квартиры для летнего отдыха в Испании, нечего опасаться. Ведь экспроприации может подвергнуться лишь пустующее жилье. Ну, а если квартира имеет жильцов, даже если они и появляются раз в год, то экспроприации она не подлежит.