«Кровавое воскресенье» в Мьянме: десятки погибших, военные расширяют зону ЧП

Источник материала: Tut.by

Минувшее воскресенье стало самым кровавым днем столкновений в Мьянме со времени военного переворота 1 февраля. По данным правозащитников, в результате действий силовиков погибло около 50 человек, большинство — в крупнейшем городе страны Янгоне.





В общей сложности жертвами репрессий против протестующих стало уже больше 120 человек.

Военные с понедельника расширили зону чрезвычайного положения, включив в нее несколько районов Янгона, где в минувшие выходные толпа разгромила магазины и рестораны, принадлежащие китайцам. Демонстранты считают, что КНР поддерживает военную хунту. Кто конкретно стоял за нападениями, неизвестно.

В понедельник должен был начаться судебный процесс над лидером мьянманских демократов Аун Сан Су Чжи. Ей предъявлено несколько обвинений, которые ее сторонники считают полностью сфабрикованными.

Заседание, на котором Сан Су Чжи должна была выступать по видеосвязи, было отложено из-за проблем с интернетом.





На выборах в ноябре прошлого года партия Аун Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию» одержала победу.

Военные во главе с главнокомандующим армией Мьянмы генералом Мин Аун Хлаином не дали вновь избранному парламенту собраться на первую сессию и объявили, что берут власть в свои руки. Они говорят, что итоги ноябрьских выборов подтасованы, но не предъявляют никаких доказательств.

Независимые международные наблюдатели признали выборы честными.

Местонахождение Аун Сан Су Чжи в настоящее время неизвестно. Вместе с ней были арестованы президент Мьянмы Вин Мьин и почти все руководство «Национальной лиги за демократию».

Часть депутатов разогнанного парламента скрывается. Их лидер Ман Вин Хаин Тан в первом публичном обращении призвал народ к сопротивлению.

«Сегодня мы переживаем черные времена, но рассвет близко. Восстание победит!» — говорится в обращении.

США ввели персональные санкции против лидеров переворота и заблокировали доступ новых властей к примерно миллиарду долларов государственных средств на счетах в американских банках.

Переворот осудили ЕС, Британия и Австралия. Однако Китай заблокировал в Совете Безопасности ООН резолюцию с осуждением путча, а ближайшие соседи — Камбоджа, Таиланд и Филиппины — назвали переворот внутренним делом Мьянмы.

Военные игнорируют критику, обвиняя в беспорядках и жертвах своих политических противников, которым грозят обвинениями в измене.

Мьянма или Бирма?

Мьянма — государство в Юго-Восточной Азии с населением 54 миллиона человек, граничащее с Таиландом, Лаосом, Бангладеш, Китаем и Индией. Большинство жителей говорят на бирманском языке и исповедуют буддизм.

Страна получила независимость от Великобритании в 1948 году и 49 лет управлялась местными военными.

В 1989 году они переименовали страну из Бирмы в Мьянму. Ряд государств, в том числе Соединенное Королевство, продолжили использовать прежнюю форму в знак непризнания военного режима, но название Мьянма постепенно прижилось. В 2016 году фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи объявила оба названия равнозначными.

Более 30 лет признанным лидером борьбы за демократию в стране была дочь видного политика эпохи борьбы за независимость Аун Сан Су Чжи. Сейчас ей 75. Она провела под домашним арестом в общей сложности 15 лет. В 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира.





В 2011 году военные под международным давлением инициировали постепенный переход к демократии, но оставили за собой 25% мест в парламенте и контроль над силовыми ведомствами. На всех проводившихся с того времени выборах побеждала партия Аун Сан Су Чжи.

Она не стала президентом лишь потому, что военные вписали в Конституцию пункт о запрете занимать этот пост лицам, чьи родственники имеют иностранное гражданство (два сына Аун Сан Су Чжи от брака с ныне покойным мужем-англичанином — граждане Соединенного Королевства). Однако она получила специально созданную для нее должность государственного советника и рассматривалась как фактический лидер государства.

В 2017 году сепаратисты из компактно проживающего в штате Ракхайн мусульманского меньшинства рохинджа, говорящего на бенгальском языке, напали на несколько полицейских участков. Бирманская армия ответила, по мнению мирового сообщества, избыточно жестко. Около 700 тыс. рохинджа бежали в Бангладеш.

После этого международная репутация Аун Сан Су Чжи как демократа и правозащитника поблекла, но внутри страны она сохраняет большую популярность.