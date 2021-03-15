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Израиль открывает авиасообщение
15.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Израиль открывает авиасообщение со всеми странами. Решение вступает в силу с завтрашнего дня. Но есть ограничения - аэропорт имени Бен Гуриона в Тель-Авиве сможет принимать не более трех тысяч пассажиров в день. До этого въезд для иностранцев осуществлялся только в исключительных случаях.
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Израиль открывает авиасообщение со всеми странами. Решение вступает в силу с завтрашнего дня. Но есть ограничения - аэропорт имени Бен Гуриона в Тель-Авиве сможет...
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