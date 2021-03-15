Источник материала: БT

Израиль открывает авиасообщение со всеми странами. Решение вступает в силу с завтрашнего дня. Но есть ограничения - аэропорт имени Бен Гуриона в Тель-Авиве сможет принимать не более трех тысяч пассажиров в день. До этого въезд для иностранцев осуществлялся только в исключительных случаях.