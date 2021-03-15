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После прививки Astrazeneca в Норвегии скончался врач

15.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Вакцины от компании Astrazeneca небезосновательно вызывают недоверие у стран ЕС. Сегодня стало известно, что после прививки в Норвегии скончался врач. У него диагностировали тромб. С такими же симптомами ранее в Осло были госпитализированы еще три врача. И тоже после прививки. Напомним, уже 10 стран ограничили вакцинацию препаратом Astrazeneca, среди них - Дания, Нидерланды, Исландия и Италия.

 
 
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Вакцины от компании Astrazeneca небезосновательно вызывают недоверие у стран ЕС. Сегодня стало известно, что после прививки в Норвегии скончался врач. У него...
 
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